"Mbû'er fan de takomst wurket oan in bettere maatskippij"

VNO/NCW warskôget de polityk dêrom foar it risiko dat mkb-bedriuwen ôfheakje sille as de subsydzjeregeling skrast wurdt. It Friesland College fynt dit in soarchlike ûntwikkeling, want no is it bytiden ek al dreech om wurkplakken te regeljen foar learlingen dy't meidwaan wolle oan it praktyklearen. Segers hopet dan ek dat de oankundige maatregel net yn dizze foarm trochgiet. "Wij willen blijven investeren in deze categorie leerlingen."

Workshops

It Friesland College sil de kommende tiid oan de slach mei it nije belied foar de kommende jierren. It is de bedoeling om de millenniumdoelen fan de Feriene Naasjes hjir safolle mooglik yn mei te nimmen. Oer de fraach hoe't dat krekt moat, waarden tongersdei workshops hâlden mei in grut ferskaat oan tema's.