SC Cambuur moat nei koprinner TOP Oss: "Lastige ploeg"

Fan de blessearre spilers komt in tal der wer oan. Issa Kallon is fit en kin spylje. Omar el Baad, Nigel Robertha, Daan Boerlage en Rutger Etten wurde ek hieltyd fitter. Matthew Steenvoorden is fan 'e wike op de training blessearre rekke. Hy hat in kniesde foet.

Transferwindow

Jordy van Deelen begjint freed wer op de bank. De ferdigener ferlinge syn kontrakt dizze simmer oant july 2020, mar hat oant no ta gjin basisplak. Dat fynt er ferfelend en dat hie er ek net ferwachte. Neffens Van Deelen hawwe der klups nei him ynformearre by syn saakwaarnimmer.

Oant 1 septimber is de transferwindow noch iepen. Van Deelen giet der lykwols foarearst noch fan út dat er by Cambuur bliuwt, mar sis noait noait yn it fuotbal. It sjocht der nei út dat Cambuur gjin nije spilers mear oanlûke sil. Der binne ferskate petearen west, mar oant no ta sûnder konkreet resultaat.