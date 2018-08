Friezen oer it algemien goedkeap út mei stoarten fan ôffal

Boppedat binne der in soad Fryske gemeenten dêr't pún, hout en bou-ôffal fergees brocht wurde kin, bygelyks yn Smellingerlân, Dantumadiel, Súdwest-Fryslân en Ljouwert.

Ut it ûndersyk docht fierder bliken dat bewenners fan It Amelân it djoerst út binne, mei in gemiddeld taryf fan goed 76 euro. Tytsjerksteradiel is mei gemiddeld 50 euro ek djoer. Skylge is tredde mei goed 49 euro.