Lege molkpriis drukt resultaten suvelbedriuw FrieslandCampina

FrieslandCampina seach de lege prizen foar molkpoeier, tsiis en bûter de lêste tiid wol wer stadichoan omheech gean. Ferwachte wurdt dat de lang oanhâldende drûchte fan in pear wiken lyn in negative ynfloed hawwe sil op it bedriuwsresultaat yn it fjirde fearnsjier fan 2018. Troch dy drûchte is der yn de winter minder fretten foar de bisten beskikber.