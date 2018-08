Skea troch hjitteweach liket mei te fallen yn Ljouwert

Beammen en oar iepenbier grien hawwe ekstra wetter krigen, brêgen binne kuolle mei wetter en it asfalt is kuolle troch it struien fan sâlt. Neffens de gemeente hat dat yn de measte gefallen skea foarkaam. Der kamen wol in soad meldingen binnen fan strjittegels dy't los leine. Meiwurkers fan de bûtentsjinst binne drok west om alles te reparearjen.

Troch ekstra kontrôles fan de wetterkwaliteit en it oanfoljen fan wetterpartijen, koe de gemeente de stjerte ûnder fûgels en fisken ûnder kontrôle hâlde en binne der gjin minsken siik wurden fan fersmoarge wetter.