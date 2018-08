Marrit Leenstra ferruilet reedrydbaan foar kolleezjebanken

Foar dy stúdzje moat se it earste jier folslein nei skoalle en is der gjin romte foar it reedriden. Omdat se 'gjin dingen heal dwaan wol', kiest se derfoar op te hâlden mei reedriden, ek mei it each op har takomst.

De beslissing spûke al langer troch har holle, ek omdat se dit jier al folle minder reedriden hat. Se moast har bachelor Future Planet Studies oan de Universiteit fan Amsterdam ôfrûne skoaljier ek helje, wêrtroch't it riden al op in leger pitsje stie.

Neidat it nijs nei bûten kaam, krige Leenstra in soad berjochten en telefoantsjes. "Ik wie al in tiid dwaande mei dizze beslissing, mar no komt it dochs wol even binnen."