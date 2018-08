"Myn hert leit dêr", Boukje Fokkema nei Ruslân foar weesbern

Net allinnich de Russen sille miskien fraachtekens sette by de kar foar harren lân. Der binne bygelyks ek oare lannen dêr't bern help brûke kinne. Ek is Ruslân net in maklik lân om as bûtenlanner te ferbliuwen. Politike en kulturele oertsjûgingen soargje derfoar dat it dreech it lân yn te kommen. Dêrneist wol it lân nei bûten ta goed oerkomme en problemen net sjen litte. "It is dan ek sa dat de bern fuortset wurde yn in weeshûs krekt bûten de stêd", fertelt Fokkema.