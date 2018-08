Burdaard wol stânbyld alvestêdeswimmer Van der Weijden

Mei it byld wol it doarp Van der Weijden eare en it moat ek in bliuwend oantinken wurde oan de striid tsjin kanker. Neffens ien fan de inisjatyfnimmers, Jenno Terpstra, hat Van der Weijden in soad minsken rekke mei syn inisjatyf.

Om genôch jild foar it byld byinoar te krijen is in lanlike ynsammelingsaksje begûn. Binnen tritich dagen wolle de inisjatyfnimmers 50.000 euro ynsammelje. It projekt wurdt stipe troch doarpsbelang Burdaard-Jislum.