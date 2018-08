Hynder stellen; wêr is Amazing Zendor bleaun?

Ut in greide oan de Molenwei yn Hitzum is in hynder stellen. It giet om in 10-jierrige Nederlânske Appaloosa fan sawat 1.56 meter grut. It is in opfallend hynder mei in brede bles en hege wite fuotten.

It hynder is ôfrûne wykein út de greide weihelle troch twa minsken dy't in hynstekarre by harren hiene. Der is oanjefte dien by de plysje.