Diskusje oer takomst Ynjebetinking Ljouwert

Dat der in betinking bliuwt op dat plak, stiet fêst foar it stichtingsbestjoer. Mar de fraach is wol hoe't dat dan moat. Dêroer wolle sy takom jier yn petear mei de donateurs, de provinsje Fryslân, de gemeente Louwert en fertsjintwurdigers fan de feteranen.

Sels joech Van Klaveren ek twa foarbylden fan hoe't in nije betinking der útsjen kin. It soe bygelyks in betinking wurde kinne fan alle Friezen dy't by oarloggen en missys omkaam binne. It kin ek keppele wurde oan de provinsjale feteranedei. Ek oare opsjes binne besprekber.