Sander Arends kin net stunte op US Open

Yn beide sets hienen Rojer en Tecau oan ien break genôch om de set te winnen. Arends en Sancic krigen wol mooglikheden om sels ek in break te meitsjen, mar slaggen dêr net yn. Ek in breakpoint by in efterstân fan 5-4 yn de twadde set, om hielendal werom te kommen yn de wedstriid, koe net binnenhelle wurde.

Rojer en Tecau binne as sechsde pleatst op de US Open. It duo is titelferdigener yn New York. Foar Sander Arends wie it de earste kear yn syn karriêre dat er yn aksje kaam op de US Open.