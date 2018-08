Sa'n 3.000 studinten dogge dit jier mei oan Leip, it Ljouwerter yntroduksjeprogramma. Ien fan de studinteferieningen is Osiris foar studinten fan Van Hall Larenstein. De nije studinten leare de stêd, en elkoar, kennen troch spultsjes te dwaan yn de Prinsetún en by de Aldehou.