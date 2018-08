Foarlêsferhaaltsjes fan Tomke komme yn it Biltsk yn de Bildtse Post

Gerard de Jong, haadredakteur fan de Bildtse Post, is tige wiis mei de nije oanwînst foar syn krante. "De Bildtse Post siet 't as kultuurdrager as hur taak om 't brúkken fan de Bildtse taal te stimuleren. Tomke is 't bekîndste, súksesfolste Frise foorleesprojekt foor klaine kines, ok op 't Bildt. D'r binne al 'n paar boekys in 't Bildts, maar 'n soad Bilkerts fine dat d'r te min Bildtse ferhalen binne foor peuters. Deur alle weken 'n nij, Bildts Tomke-ferhaaltsy met illustrasy te publiseren krije de haiten, mimmen, pakes en beppen op 't Bildt d'r 'n heel soad foorleesferhaaltsys bij. Der is behoefte an, en wij binne och soa wiis dat de Afûk 't Bildtse belang onderstreekt en wij de samenwerking angaan kinne."

De Tomke-ferhaaltjes, earder skreaun troch Riemkje Pitstra en Auck Peanstra, wurde yn it Biltsk omset troch Sytse Buwalda en Leendert Ferwerda fan fertaalburo BildtTaal. De yllustraasjes binne fan Tomke-yllustrator Luuk Klazenga.

Fan woansdei 29 augustus ôf binne de Biltske Tomke-ferhaaltsjes wykliks te lêzen yn de Bildtse Post.