De Fryske Marren en Waadeilannen populêr by toeristen

It CBS ferwachtet lykwols dat de bûtenlânske toerist Fryslân hieltyd better wit te finen. Neffens ûndersiker Pieter Hein van Mulligen fan it CBS is dat it gefolch fan Kulturele Haadstêd 2018. It docht bliken dat oer de earste fiif moannen in kwart mear toeristen nei Fryslân kommen binne as in jier lyn yn deselde perioade. "Dat is een enorme stijging", seit Van Mulligen.

Giethoorn hat it dit jier hiel drok hân mei Sinezen. Dat kin neffens Van Mulligen ek barre mei histoaryske stedsjes as Hylpen en Sleat. "Zulke plekken vallen erg in de smaak. Het zou zomaar kunnen dat het daar erg druk gaat worden."