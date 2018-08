WoonFriesland ynvestearret tsien miljoen euro yn bouprojekten It Hearrenfean

De bewenners ha allegearre ferfangende wenromte krigen, in diel komt werom yn de nije wenten. Dy krije gjin gasoansluting, mar de enerzjysunige wenten wurde 'all-electric'. Om oerlêst foar te kommen lit WoonFriesland de fundearring boarje en net heie. Oan de Trekker wurde 57 huzen duorsum makke troch se better te isolearjen en troch sinnepanielen te pleatsen. Yn in leechsteand bedriuwsgebou oan de Kempenaerssingel komme sân apparteminten.