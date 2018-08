Filmmakker siket jild foar koarte film oer Fryske keunstner

'De Muze' wurdt in koarte dokumintêre oer Alle Jong (29) dy't fan De Himrik komt. Foar de film fan sa'n tsien minuten is 5.000 euro nedich dy't Tieman fia crowdfunding binnen helje wol. Sponsors kinne as tsjinprestaasje op de ôftiteling of in print fan Jong krije.



De film wurdt draaid yn Harns oant heal septimber en sil yn novimber op it Noordelijk Film Festival yn premjêre gean. Earder makke Tieman in film oer Boer Dijkhuis dy't in priis wûn foar de bêste dokumintêre op it Noordelijk Film Festival ferline jier.