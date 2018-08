Iepenloftspul: Silte Liefde op It Bilt

'Silte Liefde' is in teäterstik efter de seedyk fan it Waad, op It Bilt, in gemeente dy't net mear It Bilt hjit, mar Waadhoeke. En just dêrom hawwe de Bilkerts in grut iepenloftspul oer It Bilt makke. Op 6, 7, 8 en 9 septimber kin it publyk fan de seedyk ôf it leafdesferhaal meimeitsje, tsjin it dekôr fan de Waadsee, mei muzyk fan de Feetwarmers.