Wetterskip Fryslân telt fisk om de Fryske wetterkwaliteit te bepalen

Neffens Jan Roelsma fan it wetterskip seit it oantal fisken en oanwêzige soarten wat oer de kwaliteit fan it wetter. Fan de fisken wurdt de lingte opnommen en ek wurdt der nei de sûnens fan de bisten sjoen. Dêrnei wurde de fisken weromset. Neist nei de fisken wurdt ek sjoen nei de oanwêzige wetterplanten, algen en lytsere wetterbisten.