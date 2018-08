Hanna en har sechstich bisten sykje nij ûnderkommen

Stichting Hanna wol graach mear omtinken en foaral donaasjes en eventueel in wenromte foar har en har bisten. Ferskate media hawwe al omtinken jûn oan de sitewaasje fan Hanna, bygelyks Hart van Nederland en de Leeuwarder Courant. Doe waard bekend dat se skieden gie. No is it hûs ferkocht en moat se op 1 desimber de wenning út.

Se hat yn 2016 al in crowdfundingaksje opset. De stichting hat yn de ôfrûne twa jier al 60.000 euro ophelle. It doelbedrach om in nij buorkerijke te keapjen foar har en de bisten is 250.000 euro. Om dat te berikken wurdt der no in Facebookaksje op tou set.