Seishûndert earstejiersstudinten ite ûnder de Aldehou

It is in tradysje oan it wurden by de Hegere Hotelskoalle fan NHL Stenden yn Ljouwert: mei alle hûnderten earstejiersstudinten op in bysûnder plak ite. Tiisdeitejûn sieten 600 studinten út binnen- en bûtenlân oan lange tafels by de Aldehou. Se waarden betsjinne troch studinten fan de hegere jierren. Ite en drinke ferbynt, sa is de gedachte derachter. Boppedat sjogge de nijelingen de keunst fan it iten servearjen ôf fan de âlderejiers.