Jong Cambuur nei foarsprong ûnderút yn Nijmegen

Rutger Etten makke de earste twa goals yn de wedstriid en hy sette de Ljouwerters dêrmei op 0-2. By it skoft stie Jong NEC lykwols alwer op gelikense hichte.

Yn de twadde helte rûn de thúsploech út nei 4-2.

Twadde ferlies

It is foar Jong Cambuur it twadde ferlies yn likefolle wedstriden: in wike lyn wie Jong SC Hearrenfean mei deselde sifers te sterk yn it Cambuurstadion.