FIDEO: Wadden Center folle grutter sukses as ferwachte

It Wadden Center yn Koarnwertersân is noch gjin healjier iepen en hat no al 90.000 besikers lutsen. Dat is folle mear as de ferwachting. Janneke Laverman is sûnt de iepening op 22 maart de bedriuwslieder en ferwachte sa'n 70.000 besikers yn it hiele jier. "It is in folle grutter sukses as dat wy tocht hienen. Yn trochsneed ha wy op in dei sa'n 800 besikers. Ein augustus ferwachtsje wy dêrom de 100.000 besiker."