Marrekrite: mear tafersjoch op ynleverpunten smoarch wetter

Havens mei mear as 50 lisplakken moatte ferplicht in ynleverpunt foar smoarch wetter ha. Yn de praktyk sjocht de Marrekrite dat guon haveneigeners der gjin belang by ha.

"De inleverpunten zitten op een moeilijk bereikbare plek in de haven of ze vragen veel geld", seit direkteur Lourens Touwen. "Het voelt voor de eigenaren van de jachthavens alsof ze een container aan de weg moeten zetten omdat er wandelaars langs komen. Maar door het niet werken van de pompen, de slechte bereikbaarheid en de hoge kosten worden de goedwillende watersporters weer chagrijnig."

De Marrekrite sil dêrom mei gemeenten om tafel foar mear tafersjoch op de jachthavens.

Elk wettersportdoarp in foarsjenning

Dêrneist wol de Marrekrite dat elk wettersportdoarp in foarsjenning kriget dêr't boatsjeminsken harren smoarchwettertanks leegje kinne. De Marrekrite hat sels trije driuwende hûskes rûnom op it wetter yn ús provinsje. Boatsjeminsken kinne dêr nei it húske of harren tanks leegje. Der moat in lyts bedrach foar betelle wurde.

It rekreaasjeskip hat mei opstartproblemen te krijen, om't de betel-app net goed wurket. Kommende winter sil de Marrekrite sjen wat dêr oan te dwaan is.