Muzyk- en toanieltalinten ien wike byninoar yn De Lawei

It is de lêste wike fan de simmerfakânsje, mar yn Drachten binne dizze wike sa'n santich jonges en famkes út hiel Fryslân fanatyk oan de slach op de Fulkaan Simmer Akademy. It giet om talinten op it mêd fan muzyk en toaniel. Troch dy in wike lang te trainen kinne se oan it begjin fan it nije seizoen in flinke stap foarút sette. Alteast, dat is it idee.