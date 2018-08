Smellingerlân pakt gefaarlik krúspunt Drachten oan

En dan wist ek dat it it in gefaarlik krúspunt is, dêr't geregeld ûngelokken binne. Want der komme nochal wat ferkearsstreamen byelkoar en dat is in resept foar problemen.

It is net foar neat dat it wol ien fan de gefaarlikste krúspunten fan Nederlân neamd is. Dêrom lit de gemeente Smellingerlân it no oanpakke. Der komt in rotonde.