Wylde protestaksje leden Prikkedaam

Beswiermakker Van Rossem is dúdlik oer de protestaksje. "Het is heel vervelend. Het verstoort gewoon je normale manier van doen. En het is jammer dat deze mensen zich niet eerst verdiepen in hoe de zaken er echt voorstaan. Deze mensen zijn erg oppervlakkig aan het reageren, aan het schreeuwen en het lawaai maken. Als ze zich zouden verdiepen in hoe de zaken er echt voorstaan, zouden ze misschien wel anders denken. In dezen heeft het bestuur van de motorclub een hele belangrijke taak om aan hun leden en sympathisanten duidelijk te maken wat er echt aan de hand is."