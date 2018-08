Fries om utens Welmoed Sijtsma fan Jeugdjournaal nei Goedemorgen Nederland

In maklike kar om oer te stappen wie it net, seit Sijtsma yn de krante. "Bij het Jeugdjournaal heb ik gewoon vijf ontzettend leuke jaren gehad. Ik heb wekenlang geswitcht tussen 'ik ga het doen' en 'ik blijf lekker bij het Jeugdjournaal'. Dan had ik net weer besloten te gaan, en kwam ik op de redactie al die leuke collega's tegen, die ik nu moet gaan missen. Daar kun je toch onmogelijk tussen kiezen?"

Welmoed sil yn de twadde wike fan septimber har earste Goedemorgen Nederland presintearje. Dat der yn it programma net allinne serieus nijs sit, mar bygelyks ek romte is foar in nij seizoen Boer zoekt Vrouw sprekt har oan. "Zo maak ik wel de overstap naar de grotemensenwereld, maar blijf ik in die lossere sfeer. Dat past denk ik wel bij mij."