"Ljouwert, dat is dochs dy stêd dêr't altyd sa'n soad bart?"

"It foel my op dat op Facebook in soad ûnfrede bestiet oer dat de festivals yn Ljouwert dermei driigje op te hâlden", seit Aletta Groeneveld. Sy is net spesifyk foar ien bepaald festival. Benammen de gesellichheid fan de festivals fynt se wichtich. "It makket dat Ljouwert libbet. Ik wenje yn in stêd dêr't in soad bart. As ik oare minsken fertel dat ik yn Ljouwert wenje, reagearje sy hiel posityf. "Dat is dy stêd dêr't altyd sa'n soad bart", sizze se dan. Dan kin it dochs net sa wêze dat dizze fiif festivals driigje te ferhúzjen of der hielendal mei op te hâlden?"

Groeneveld kriget ek reaksjes út it bûtenlân op de petysje. Mar der kinne fansels noch folle mear hantekeningen by fan foarstanners dy't gaach wolle dat de festivals bliuwe, sa fertelt se.