Festivalpetysje Ljouwert no 3000 kear ûndertekene

In petysje om festivals yn Ljouwert te hâlden, is no mear as 3000 kear ûndertekene. Yn de online-petysje wurdt de gemeente oproppen om festivals en eveneminten foar de stêd te behâlden.

Ljouwert moat it fergunningbelied besjen om foar te kommen dat út festivals de stêd wei gean. Guon organisatoaren lieten fan 'e wike witte dat se deroer tinken om út te wiken nei Drachten of It Hearrenfean. De opstellers fan de petysje wize op de wille en it ekonomysk profyt fan festivals.

De petysje is in inisjatyf fan Aletta Groeneveld. Sy hat gjin finansjele belangen by it festival. Groeneveld wol mei har aksje in poadium jaan oan foarstanners. Harren miening moat ek meiwage by de gemeente Ljouwert. Oant no ta bart dat te min, fynt sy, omdat it om yndividuen giet.