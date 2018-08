Hearrenfeanbeloften winne ek twadde wedstriid

It gie hurd, want by it skoft wie it al 4-0 foar de Friezen. De goals yn de earste helte kamen fan Jesse Oliekan (2), Jizz Hornkamp en Pelle van Amersfoort. Nei it skoft boude Jong Hearrenfean de foarsprong út troch goals fan Van Amersfoort, syn twadde dus, en Mark Westra. Doe't it 4-0 stie, miste Achilles in penalty. Yn it lêste kertier skoarde Achilles noch wol twa kear.

Dat Hearrenfean mei dúdlike sifers fan Achilles wûn, wie gjin ferrassing. De ploech út Groesbeek ferlear ferline wike har earste kompetysjewedstriid al op eigen fjild mei 0-11 fan Jong FC Emmen.