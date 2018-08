Bûtenlânske studinten wolle taal fan Skiermûntseach rêde

Cool

De trije studinten fine it Skiermûntseachsk 'cool'. Se hawwe de taal sels ek leard en brûke him ûnderinoar as geheimtaal. De kommende tiid wolle se yn petear mei boargemaster Ineke van Gent fan it eilân oer harren aksjes foar de taal. Se hoopje dat harren aksje derta liede sil dat de taal in better imago kriget. It 'eilauners' wurdt no benammen troch de âlderein praat.

Grammatika fan it Skiermûntseachsk yn it Italiaansk

Giovanni Pinto komt út Puglia yn de hakke fan Italië en hy hat klassike talen studearre. Syn spesjalisme is it bestudearjen fan útstoarne talen. It eilauners is dan wol net útstoarn, mar safier moat it ek net komme, fynt er. Pinto fynt it Skiermûntseachsk in hiel moaie taal. Hy is fan doel yn it Italiaansk in grammatika fan it Skiermûntseachsk te skriuwen, om de taal ynternasjonaal op de kaart te setten.

Dyami Millarson út Ljouwert sjocht in ferbân tusken bioversiteit en taalkundige diversiteit. Hy fynt taalkundige diversiteit op syn minst like wichtich as biodiversiteit en dêr moat soe mear omtinken foar komme moatte.

Ken Ho út Hong-Kong is foar de twadde kear hjir. Hy hat earder al Frysk leard en hat ek mei it Aastersk fan Skylge oan de gong west.

Waadfrysk bedrige

De trije studinten fine dat it 'Waadfrysk' de echte bedrige taal is. It Frysk fan de fêste wâl hat noch wol aardich wat sprekkers. By de talen fan de eilannen giet it om sokke lytse tallen sprekkers. It Skiemûntseachsk fine se hiel bysûnder, poëtysk en nau ferbûn mei de natuer fan it eilân. Dy taal moat bliuwe. Om de taal te hearren en ek te learen hawwe se it ôfrûne wykein yn petear west mei de âlderein op it eilân. Der binne ek ferhalen foarlêzen. Ald-wethâlder Sytze Schut wie der oandien fan. Foar de Skiermûntseagers binne de trije studinten echte eilanners wurden.

Kursus foar Grinslanners

De trije studinten hawwe in hiel soad plannen en ideeën foar it behâld fan it eilauners. Dyami Millarson wol besykje in kursus oer it Skiermûntseachsk te meitsjen yn it Grinslânsk. Sa wol er jongerein yn Grinslân stimulearje Skiermûntseachsk te learen. It Frysk fan Skiermûntseach liket op it útstoarne Frysk dat eartiids praat waard yn Grinslân.