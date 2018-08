'Kleurige ûntgriening' yn Ljouwert as statement tsjin eksessen

It is de koartste 'ûngriening' ea, neffens de organisaasje fan LEIP! dy't de yntroduksje fan de nije Ljouwerter studinten opset hat. Nije studinten waarden moandei troch in tunnel fan tinten jage en ûnderweis mei in ûnskuldich kleurepoeier bestruid. De studinteferienings wolle dêrmei in statement meitsje tsjin de eksessen dy't der de lêste jierren yn oare studintestêden west hawwe. "Wy hâlde fan gesellichheid en in feestje, mar hawwe der gjin ferlet fan dat it út de hân rint", fertelt Joël Bosma fan de organisaasje.