Omroep West nimt syn harkers mei op fakânsje op de Fryske dei

De omrop hat dit jier alle wiken in oar lân as tema, spesjaal foar de harkers dy't net mei fakânsje kinne of wolle. "We hebben de vakantieweken en nemen de mensen dus mee op vakantie. We hebben al kuilen gegraven met de Duitsers, uit volle borst chansons in het Frans gezongen, een Zweedse dag gehad, die jingles zijn echt onverstaanbaar, en pizza gebakken met een Italiaan."

Op de Fryske dei binne net inkeld de jingles yn it Frysk, mar ek de Fryske muzyk wurdt draaid. "De Kast is uiteraard voorbijgekomen, maar ook Elske DeWall en Maywood, ik wist helemaal niet dat die uit Friesland komen."

Earrebarre

Yn it programma sit ek in spultsje. Gewoanwei sykje se de betsjutting fan in plat Haachsk wurd, mar no sochten se de betsjutting fan it wurd 'earrebarre'. Victor wit ûnderwilens dat dat 'ooievaar' is. De Fryske dei makket diel út fan de Nederlânske wike. Tiisdei stiet Drinte sintraal.

Victor hat wol wat mei Fryslân. "Sterker nog, ik ben genetisch belast, mijn voorouders blijken uit Gorredijk te komen. Al drie, vier generaties zijn we 'om utens'. Ik vind het oprecht een prachtige provincie, dus wellicht keer ik nog eens terug naar het moederland."