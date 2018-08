Vermilion wol gjin boukundige stekproef dwaan by Sonnegea

Fjild Sonnegea hast leech

Neffens Vermilion is it gasfjildsje yn Sonnegea al hast leechpompt en is der gjin kâns mear op skea. Dan kontrolearje jo óf alle huzen en gebouwen mei in stekproef, óf jo dogge neat. Mar in lyts ûndersyk is ûnsinnich, seit Vermilion.

Kosten

It gaswinbedriuw hat in stik of tweintich lytsere gasfjilden yn behear yn de regio en is benaud foar in soad kosten, as it boukundige ûndersiken dwaan moat. It bedriuw is wol dwaande mei in yngreven boukundige stekproef yn Diever. Allinnich al dat ûndersyk hat flinke fertraging oprûn. It hie mei in heal jier dien wêze moatten.

Vermilion tinkt oardel jier nedich te hawwen foar alle boukundige nulûndersiken. It bedriuw hopet dêrom dat de Rie fan Steat de eask foar in nulûndersyk yn Sonnegea skrasse sil. De Rie fan Steat docht binnen in pear wiken útspraak.