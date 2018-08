Natuerbrannen op Skiermûntseach oanstutsen

Der binne gjin spoaren fûn dy't der op wize dat de trije brannen spontaan ûntstien binne. Der is gjin fertochte yn byld. Tsjûgen wurde dêrom noch hieltyd oproppen om harren te melden.

Der waard fuortendaliks al tocht oan brânstichting, om't der trije brânkearnen wiene. Troch de drûchte koe it fjoer gau om him hinne gripe. De brânwacht wie manmachtich aktyf om it fjoer te blussen.