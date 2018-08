Maatregels by scouting fanwege ferline fertochte yn moardsaak Nicky Verstappen

Ek Melle van der Heide fan Scouting Fryslân mei 2300 leden fynt it spitich dat Scouting op dizze wize negatyf yn it nijs kommen is. Scouting Nederlân hat dêrom alfêst in advysbrief oan alle regio-ôfdielingen stjoerd hoe't se yn dizze kwestje hannelje moatte.

Neffens Van der Heide moatte liedingjaanden binnen Scouting Fryslân in 'verklaring omtrent gedrag' oerlizze kinne en is der in permaninte kontrôle op mooglike sinjalen fan gedrach dat net talitber is.