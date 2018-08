Maarten van der Weijden kriget tsiisskaaf fan âldjiersploech Wier

Omdat Wier op de alvestêderûte leit, woe de âldjiersploech de trofee oan Van der Weijden jaan. "Der binne in pear hichtepunten yn Wier: bingo, de merke, de âldjiersstunt en no dit." De ploech fan Wier gie nei de slûs yn it doarp, om Van der Weijden te stypjen. "Mar it wie dêr doe smoardrok. Wy seagen in wethâlder en hy fûn it in leuke aksje." It idee wie om de tsiisskaaf op te stjoeren, mar de wethâlder hie de mannen fan Wier útnûge foar de huldiging yn Waalwyk. "Dat woene wy fansels wol. It wie in moai wykein."