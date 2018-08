Kuierders alvestêdetocht kinne tenei lúkser sliepe

"We merken dat mensen meer comfort en privacy willen. Dat blijkt uit een enquête die wij vorig jaar hebben gehouden", seit foarsitter Tom Yntema. Fan takom jier ôf kinne de kuierders oernachtsje op twa akkommodaasjeskippen en in tal sylskippen. Der bliuwt noch ien skip mei steapelbêden yn de float.

Neffens de organisaasje is dizze oanpassing needsaaklik om de alvestêdekuiertocht goed yn de merk te hâlden. Yntema: "De wandelsport is populairder dan ooit en er worden steeds meer tochten georganiseerd. Het is daarom belangrijk om als tocht aantrekkelijk te blijven." Yntema is net benaud dat it spesifike alvestêdegefoel troch dizze oanpassings ferdwine sil. "Het jasje verandert. Van binnen blijven wij de 'Wandeltocht der Tochten'."

De kuiertocht is 207 kilometer lang dy't kuierders yn fiif dagen troch de provinsje liedt. De tocht is altyd yn de wike fan Himelfeart . De edysje fan 2019 is fan tiisdei 28 maaie oant en mei sneon 1 juny.