Lemsterwei by Munnikebuorren skuord troch drûchte

Oer de helte fan de dyk kinst no net ride. Om gefaarlike situaasjes foar te kommen, mei it ferkear dêr no net hurder ride as 30 kilometer yn de oere. Dat is ek mei buorden oanjûn. Oars kinst dêr 80 ride.

De gemeente is dwaande mei it ferhelpen fan de skea oan de Lemsterwei.