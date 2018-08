Bulthuis: En dan kunnen we allemaal plotseling wel met mes tussen de tanden spelen

Hearrenfeantrainer Jan Olde Riekerink hat him it earste healoere fan de wedstriid ergere. "We hebben geprobeerd goed druk te zetten, maar als je ziet hoe gemakkelijk de bal achter de eerste linie wordt gespeeld, dan heeft dat ook te maken met de individuele bereidheid om heel kort op de tegenstander te zitten."

Neidat Hearrenfean yn de twadde helte dan dochs in doelpunt makke, krige Olde Riekerink wer wat moed: "De wedstrijd kantelde volledig na ons doelpunt. Ik kan me voorstellen dat je met een voorsprong van 4-0 zoals Feyenoord die bereikt had, achterover gaat leunen. Daar hebben we goed gebruik van gemaakt." Dochs is Olde Riekerink net tefreden oer de wedstriid. Syn einoardiel is dat syn ploech it earst sels te folle sitte litten hat.