Partoer Van der Bos wint 'PC-revâns' yn Bitgum

De frijeformaasjepartij yn Bitgum is snein in oer oerwinning wurden foar it partoer Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Yn de finale wiene sy mei 5-2 en 6-6 te sterk foar Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden.