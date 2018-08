Teller swimalvestêdetocht Maarten van der Weijden stiet op 4,3 miljoen

De opbringst fan de alvestêdeswimtocht dy't Maarten van der Weijden ferline wike makke, is oprûn nei in bedrach fan 4.311.810,72 euro. Dat is sneintemiddei bekend makke by de huldiging van Van der Weijden yn Waalwyk. Dat is it haadplak fan de gemeente dêr't er wennet.