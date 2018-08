Hearrenfean ferliest nei spektakelstik fan Feyenoord

Ek yn de twadde helte koe Hearrenfean net folle betsjutte. Binnen twa minuten nei de start wie it al wer in Feyenoordspiler dy't in doelpunt makke. Tyrell Malacia stuts it hiele fjild oer en tikke de bal achter Feankeeper Warner Hahn.

Yn de 71e minút kopte Thorsby de bal achter Feyenoordkeeper Justin Bijlow. En dêrnei kaam Hearrenfean fierder by. Yn de 86e minút koe Kik Pierie maklik skoare troch min spul fan Feyenoord en Bulthuis die der noch in skepke boppeop mei in goal krekt foar tiid. Hearrenfean sette noch alles op alles foar in stunt, mar Ayoub makke fier yn de ekstra tiid dochs noch de 5-3.