Grutste stoarmbaan fan Europa stiet no yn Ljouwert, mar pas op

Van Raak hâldt sels de boel goed yn de gaten. Boppedat hâlde meiwurkers strang tafersjoch. Sa soargje se derfoar dat der net tefolle minsken yn ien kear of op itselfde springkessen tagelyk binne. "Zo voorkomen we dat mensen op elkaar terecht komen met alle vervelende gevolgen van dien." Foar de wissichheid is der ek in EHBO-post fan it Reade Krús by de Aldehou. Dy hawwe it oant no ta net smoardrok hân.