Fryske flagge foar winner Nyck de Vries op sirkwy Spa-Francorchamps

Formule 2-koereur Nyck de Vries kin snein op Fryske stipe rekkenje by syn twadde race op it Spa-Francorchamps sirkwy yn België. Fans hawwe in Fryske flagge ophongen oan in stek fan it sirkwy foar de 23-jierrige koereur út Twellingea. Hy pakte sneon soeverein de winst yn de haadrace.