Ofdielingspartoer Minnertsgea wint haadklassepartij yn Bitgum

It trio Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra hat sneontemiddei de haadklassepartij by it ôfdielingskeatsen yn Bitgum wûn. Yn de finale wie it ôfdielingspartoer fan Minnertsgea te sterk foar dat fan Seisbierrum-Pitersbierrum (5-3 6-0).