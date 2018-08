Nyck de Vries wint Formule 2-race op Spa-Francorchamps

De Vries begûn fan pole position ôf. Dat hie der freed by de kwalifikaasje ôftwongen. Fan it begjin ôf gie De Vries oan de lieding. Healwei de race kaam de safety car de baan op en dat wie yn it neidiel fan De Vries dy't syn opboude foarsprong seach slinken.

Neidat de safety car de baan wer ôf wie, boude De Vries syn foarsprong wer út en joech de oerwinning net mear út hannen. It wie de tredde winst foar De Vries dit seizoen yn de Formule 2.