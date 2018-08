Iepenloftspul Jorwert: in ympresje

Ramses Shaffy

Muzyk spilet in grutte rol yn De Famylje Bellier. Der is keazen foar nûmers fan Ramses Shaffy en Lysbeth List. Se slute goed oan by de teksten yn it stik. En se klinke hast wer as nij trochdat Jorrit Laverman se bewurke hat. In koar fan sa'n 30 à 40 man sjongt elk haadstik it bypassende nûmer tegearre mei de solisten. Sjonge mei it koar is foar Doete Stenekes in ear.

Stenekes spilet de rol fan Famke. "It komt wol binnen en guon hawwe by it sjongen fan de teksten wolris oan it trienfeien west". Al jierren hope Doete op sa'n rol as dy fan Famke. "It moaie fan dit stik is foar my wol it sjongen. It is te gek, dit woe ik sa graach!"