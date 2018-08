De skûtsjes fan de grutte A-klasse yn it IFKS skûtsjesilen sille sneon los foar de twadde dei by De Lemmer. Op de Iselmar wurdt fansels wer striden om de deiwinst. Dy kin ek grutte gefolgen hawwe foar it klassemint. It belooft in spannende wedstriid te wurden op de lêste dei fan de IFKS. Wa komt der as earste oer de finish? Folgje it live!