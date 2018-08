Sweeffleantugen de loft yn op moetingswykein yn Ljouwert

De measte oanwêzige sweeffleantugen binne fan it âldere type Ka6. Dat is boud yn de jierren '60. De sweeffleaners komme mei de demontearde fleantugen yn in oanhingwein en sette se dan ynoar. Mei in kertierke is it fleantúch dan klear. It waar is net optimaal, mar tusken de buien troch kin der wol flein wurde. Dêrfoar wurde se oan in kabel de loft yn sleept troch in motorisearre fleantúchje. As it kabel los giet, besiket de sweeffleaner op de termyk salang mooglik yn de loft te bliuwen. Uteinlik lânje se dan ek wer yn Ljouwert.

De sweefleantugen hawwe ek wolris de Alvestêdetocht flein, mar dat slagget no net. De termyk boppe wetter is oars as oars en yn it Súdwesthoeke is no ienkear in soad wetter benammen by Starum, fertelt in wurdfierder fan de Aero Club.